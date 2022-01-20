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Сегодня, 12:36

Маррей проиграл японцу Даниэлю и вылетел во втором круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Британский теннисист Энди Маррей вылетел во втором круге Australian Open.

Маррей уступил японцу Таро Даниэлю в трех сетах — 4:6, 4:6, 4:6.

В третьем круге Australian Open Даниэль сыграет с победителем матча Стив Джонсон (США) — Янник Синнер (Италия, 11).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Таро Даниэль (Япония, Q) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:4, 6:4

Теннис
Australian Open
Энди Маррей
4
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