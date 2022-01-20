Маррей проиграл японцу Даниэлю и вылетел во втором круге Australian Open
Британский теннисист Энди Маррей вылетел во втором круге Australian Open.
Маррей уступил японцу Таро Даниэлю в трех сетах — 4:6, 4:6, 4:6.
В третьем круге Australian Open Даниэль сыграет с победителем матча Стив Джонсон (США) — Янник Синнер (Италия, 11).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Таро Даниэль (Япония, Q) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:4, 6:4
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