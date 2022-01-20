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Сегодня, 12:00

«Болеем, старик». Сергачев поддержал Хачанова перед матчем третьего круга Australian Open с Надалем

Защитник «Тампы» Сергачев поддержал Хачанова перед матчем с Надалем
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поддержал теннисиста Карена Хачанова перед матчем третьего круга Australian Open с Рафаэлем Надалем.

«Болеем, старик», — написал Сергачев в комментариях к публикации Хачанова в Instagram.

«Спасибо, братец», — ответил теннисист.

Во втором круге Australian Open Хачанов одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:4, 6:0, 7:5, а Надаль победил немца Янника Ханфманна (6:2, 6:3, 6:4).

Источник: https://www.instagram.com/p/CY8WZHLBdRv/c/17954328577610525/
Михаил Сергачев
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