«Болеем, старик». Сергачев поддержал Хачанова перед матчем третьего круга Australian Open с Надалем

Защитник «Тампы» Сергачев поддержал Хачанова перед матчем с Надалем

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поддержал теннисиста Карена Хачанова перед матчем третьего круга Australian Open с Рафаэлем Надалем.

«Болеем, старик», — написал Сергачев в комментариях к публикации Хачанова в Instagram.

«Спасибо, братец», — ответил теннисист.

Во втором круге Australian Open Хачанов одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:4, 6:0, 7:5, а Надаль победил немца Янника Ханфманна (6:2, 6:3, 6:4).