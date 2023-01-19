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Сегодня, 22:04

Маррей поделился эмоциями после победы над Коккинакисом во втором круге Australian Open

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Было невероятно, что мне удалось все изменить. Танаси невероятно подавал, я не знаю, как мне удалось пройти через это. Я действительно начал играть лучше по ходу матча. И да, у меня действительно большое сердце.

Сейчас я часто одерживаю победы в двух сетах подряд, как это делал раньше. Я просто полагаюсь на свой опыт и драйв. Эта борьба, любовь к игре и соревнованиям, а также мое уважение к данному турниру заставляют меня идти вперед", — приводит пресс-служба ATP слова Маррея.

Матч между теннисистами длился 5 часов 50 минут. Следующим соперником Маррея станет испанец Роберто Баутиста Агут.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/murray-kokkinakis-australian-open-2023-thursday
Теннис
Australian Open
Энди Маррей
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