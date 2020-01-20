Макнелли обыграла Стосур в первом раунде Australian Open
12:00
Американская теннисистка Кэтрин Макнелли обыграла австралийку Саманту Стосур (6:1, 6:4) в первом раунде Australian Open.
Матч продолжался один час и 41 минуту. В следующем раунде американка сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Чжан Шуай (Китай).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кэтрин Макнелли (США, Q) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:1, 6:4
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