Макнелли обыграла Стосур в первом раунде Australian Open

Американская теннисистка Кэтрин Макнелли обыграла австралийку Саманту Стосур (6:1, 6:4) в первом раунде Australian Open.

Матч продолжался один час и 41 минуту. В следующем раунде американка сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Чжан Шуай (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кэтрин Макнелли (США, Q) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:1, 6:4