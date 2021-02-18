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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Легенда советского тенниса считает, что у Карацева был шанс в матче с Джоковичем

17:04
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Легендарный советский теннисист, комментатор Александр Метревели высказался по поводу поражения Аслана Карацева в полуфинале Australian Open против Новака Джоковича. Россиянин добрался до 1/2 финала турнира «Большого шлема» с первой попытки и уступил первой ракетке мира в трех сетах — 3:6, 4:6, 2:6.

«Карацев против Джоковича выглядел очень неплохо. Во второй партии Аслан вообще здорово заиграл, а Новак немного потерял концентрацию. Если б Карацев реализовал два брейк-пойнта, непонятно, чем все закончилось бы», — цитирует «Советский Спорт» Метревели.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/tennis/news/2:974503

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