Легенда советского тенниса считает, что у Карацева был шанс в матче с Джоковичем

Легендарный советский теннисист, комментатор Александр Метревели высказался по поводу поражения Аслана Карацева в полуфинале Australian Open против Новака Джоковича. Россиянин добрался до 1/2 финала турнира «Большого шлема» с первой попытки и уступил первой ракетке мира в трех сетах — 3:6, 4:6, 2:6.

«Карацев против Джоковича выглядел очень неплохо. Во второй партии Аслан вообще здорово заиграл, а Новак немного потерял концентрацию. Если б Карацев реализовал два брейк-пойнта, непонятно, чем все закончилось бы», — цитирует «Советский Спорт» Метревели.