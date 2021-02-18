Чесноков считает, что у теннисиста Карацева есть все шансы войти в топ-20

Полуфиналист «Ролан Гаррос», победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился с «СЭ» впечатлениями от матча полуфинала Australian Open между Асланом Карацевым и Новаком Джоковичем (3:6, 4:6, 2:6).

«Аслан Карацев — это сенсация последнего десятилетия. Джокович, Надаль, Федерер, Маррей, Вавринка: чтобы кто-то вошел среди этих монстров, которые были во всех полуфиналах Большого шлема, из квалификации полуфинал — это реально сенсация. Надо поклониться Карацеву. Какой марафон он пробежал!» — сказал Чесноков «СЭ».

Чесноков также добавил, что все мы надеялись на большее, но все равно его похвалил.

«Новак — машина. Хорошо держит ногами корт, подарков вообще не дает. Что такое играть против игрока, который может всего лишь один раз ошибиться? Ну выиграл бы Карацев второй сет — что дальше? Дальше бы Аслан все из себя вынимал бы, а Джокович прибавил бы. Карацев не каждый день играл с игроками такого уровня, как Шварцман, Димитров, Оже-Альяссим. Думаю, у него есть все шансы войти в топ-20 с той игрой, которую он показал на Australian Open», — добавил Чесноков.

Аслан Карацев — единственный теннисист в Открытой эре, которому удалось дойти до стадии полуфинала на дебютном Australian Open через квалификацию. В понедельник он поднимется со 114-ого места до 42-го в рейтинге ATP.

(Екатерина Звенигородская)