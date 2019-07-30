Россиянка Светлана Кузнецова получила американскую визу.
Спортсменка опубликовала фотографию своего паспорта в своем Instagram. Ранее Кузнецова не смогла получить визу в США. Теннисистка сообщила, что ее паспорт вызвал подозрения у службы безопасности страны.
Ранее теннисистка уже сообщала о проблеме с американской визой. После чего президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Международная федерация тенниса направила в американское посольство ходатайство от президента Дэвид Хэггерти о решении вопроса Кузнецовой.
Кошмар Кузнецовой продолжается. Почему США не дают ей визы? //
Кузнецова вызывает подозрения. Кого еще не пускали в США
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