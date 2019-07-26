Паспорт Кузнецовой вызывает подозрения у службы безопасности США

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала об одной из возможных причин, по которой она не может получить американскую визу.

- По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт, - цитирует RT Кузнецову. - Якобы он вызвал у них некие подозрения. Мой, и еще одного человека, чья фамилия мне ни о чём не говорит. Правда, непонятно, какое я могу вызвать подозрение, если на протяжении 16 лет летаю на турниры в США?

При этом не отдыхаю там, а пребываю исключительно по работе. В общем, мыслей нет. Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой? Хочу играть в теннис! У меня было много пропусков, нет рейтинга… А поехать на турнир мне не дают. Это странно.

Ранее посольство России в США на своей странице в Facebook объявило, что направило в Госдепартамент ноту протеста по поводу сложившейся ситуации.