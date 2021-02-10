Кудерметова победила Грачеву и вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова 10 февраля в матче 2-го круга Australian Open в трех сетах обыграла соотечественницу Варвару Грачеву — 5:7, 6:2, 6:2. Матч длился два часа и четыре минуты.

Следующей соперницей 23-летний Кудерметовой станет победитель в паре Симон Халеп (Румыния) — Айла Томлянович (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Варвара Грачева (Россия) — 5:7, 6:2, 6:2