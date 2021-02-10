Кудерметова победила Грачеву и вышла в третий круг Australian Open
10:38
Российская теннисистка Вероника Кудерметова 10 февраля в матче 2-го круга Australian Open в трех сетах обыграла соотечественницу Варвару Грачеву — 5:7, 6:2, 6:2. Матч длился два часа и четыре минуты.
Следующей соперницей 23-летний Кудерметовой станет победитель в паре Симон Халеп (Румыния) — Айла Томлянович (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Варвара Грачева (Россия) — 5:7, 6:2, 6:2
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