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Сегодня, 04:44

Кудерметова обыграла Андрееву в квалификации Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open. В двух сетах она переиграла соотечественницу Эрику Андрееву — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 7 минут. На счету Кудерметовой 3 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта (из 6). У Андреевой — 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

В финале Кудерметова встретится с победителем матча Моюка Учижима — Фиона Ферро,

Теннис
Australian Open
Полина Кудерметова
Эрика Андреева
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