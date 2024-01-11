Кудерметова обыграла Андрееву в квалификации Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open. В двух сетах она переиграла соотечественницу Эрику Андрееву — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 7 минут. На счету Кудерметовой 3 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта (из 6). У Андреевой — 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

В финале Кудерметова встретится с победителем матча Моюка Учижима — Фиона Ферро,