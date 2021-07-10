Кудерметова и Веснина проиграли в финале парного разряда на Уимблдоне

Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина не смогли стать победительницами женского парного разряда на Уимблдонском теннисном турнире. В финале россиянки в трех сетах уступили Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 5:7, 7:9.

Причем российская пара выиграла первый сет и была очень близка к победе во втором, но упустила свой шанс. В третьем сете они также почти сумели переломить ход встречи, но все же не сумели додавить соперниц.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Финал

Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 3) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 3:6, 7:5, 9:7