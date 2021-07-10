Джокович: «Пусть Италия победит только на Евро-2020»
22:57
Серб Новак Джокович заявил, что будет поддерживать сборную Италии в финальном матче Евро-2020 против Англии.
Напомним, в решающей игре за чемпионский титул Уимблдона, тем временем, сойдутся Джокович и итальянец Маттео Берреттини.
«Футбол и теннис, мама мия Италия, потрясающе. Может, Берреттини и нечего терять в поединке со мной, но сборной Италии есть, что терять, в матче с Англией. Надеюсь, оба матча пройдут прекрасно, а Италия победит только вечером», — приводит слова Джоковича Football Italia.
Отметим, что финальный матч между сборными Италии и Англии начнется через несколько часов после мужского финала Уимблдона. Оба матча состоятся в Лондоне.
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