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«Я никогда не плачу, но сейчас...» Каролина Плишкова заплакала во время церемонии награждения

20:15
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Чешка Каролина Плишкова, проигравшая в финале Уимблдона, заплакала во время церемонии награждения.

«Я наслаждалась каждым моментом на корте... Простите... Я никогда не плачу, но сейчас...

Барти провела невероятный турнир и сегодняшний финал. Я приложила максимум усилий, чтобы взять второй сет и доставить ей побольше проблем. Но она сыграла потрясающе», — цитирует Плишкову Tennis World.

Чешская теннисистка на Уимблдоне-2021 показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

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Иван Шитик все материалы автора

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