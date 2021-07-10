«Я никогда не плачу, но сейчас...» Каролина Плишкова заплакала во время церемонии награждения

Чешка Каролина Плишкова, проигравшая в финале Уимблдона, заплакала во время церемонии награждения.

«Я наслаждалась каждым моментом на корте... Простите... Я никогда не плачу, но сейчас...

Барти провела невероятный турнир и сегодняшний финал. Я приложила максимум усилий, чтобы взять второй сет и доставить ей побольше проблем. Но она сыграла потрясающе», — цитирует Плишкову Tennis World.

Чешская теннисистка на Уимблдоне-2021 показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема.