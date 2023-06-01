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Сегодня, 15:14

Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова одержали победу над Лидией Морозовой из Белоруссии и Ребекой Масаровой из Испании в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа и 31 минуту.

Во втором круге против российской пары сыграют Мириам Колодзиева и Маркета Вондроушова из Чехии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 15) — Лидия Морозова/Ребека Масарова (Белоруссия/Испания) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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