Крейчикова победила Остапенко и вышла в четвертый круг Australian Open, где сыграет с Азаренко

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертый круг Australian Open. В третьем круге Крейчикова победила Елену Остапенко из Латвии в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:4. В четвертом круге чешка встретится с Викторией Азаренко из Белоруссии, которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Третий круг Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Елена Остапенко (Латвия, 26) — 2:6, 6:4, 6:4