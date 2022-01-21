Кудерметова проиграла Саккари и вылетела с Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на Australian Open.
В третьем круге Кудерметова уступила Марии Саккари из Греции — 4:6, 1:6.
В четвертом круге турнира Саккари сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая ранее победила испанку Нурию Парризас-Диас.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мария Саккари (Греция, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 28) — 6:4, 6:1
Джессика Пегула (США, 21) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 7:6 (7:3), 6:2
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