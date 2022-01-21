Кудерметова проиграла Саккари и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на Australian Open.

В третьем круге Кудерметова уступила Марии Саккари из Греции — 4:6, 1:6.

В четвертом круге турнира Саккари сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая ранее победила испанку Нурию Парризас-Диас.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Саккари (Греция, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 28) — 6:4, 6:1

Джессика Пегула (США, 21) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 7:6 (7:3), 6:2