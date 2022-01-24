Коллинз: «Мертенс — одна из лучших в плане умения читать игру»

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз подвела итоги победы над бельгийкой Элисе Мертенс в 1/8 финала Australian Open.

«По ходу матча у меня были физические спады, Элисе заставляла меня работать на максимуме. Она одна из лучших в плане умения читать игру, и иногда мне приходилось выигрывать розыгрыши по 5-6-7 раз. Иногда она тащила невероятные мячи.

Физически мне сегодня было особенно тяжело. Позавчера я сыграла 2,5 часа в одиночке, потом еще полтора в паре, так что пришлось сделать много технических адаптаций, чтобы комфортно чувствовать себя в движении. И особенно на подаче. Теперь у меня снова пара через полтора часа», — сказала Коллинз в послематчевом интервью.

В следующем раунде Коллинз сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Ализе Корне (Франция).