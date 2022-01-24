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Сегодня, 06:07

Коллинз победила Мертенс и прошла в четвертьфинал Australian Open

Екатерина Савостина
Корреспондент

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Australian Open.

В 1/8 финала она обыграла Элисе Мертенс со счетом — 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

В следующем раунде Коллинз сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Ализе Корне (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — 4:6, 6:4, 6:4

Теннис
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