Коллинз победила Мертенс и прошла в четвертьфинал Australian Open
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Australian Open.
В 1/8 финала она обыграла Элисе Мертенс со счетом — 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.
В следующем раунде Коллинз сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Ализе Корне (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — 4:6, 6:4, 6:4
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