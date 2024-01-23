Гауфф — о победе над Костюк: «Счастлива и горжусь, что проявила бойцовский характер»

Американская теннисистка Коко Гауфф высказалась о победе над украинкой Мартой Костюк (7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2) в 1/4 финала Australian Open-2024.

Девушки в игре допустили 107 невынужденных ошибок — 51 Гауфф и 56 Костюк.

«Счастлива и горжусь, что проявила бойцовский характер. Марта — сильная соперница. Я по-настоящему боролась и оставила всю себя на корте сегодня. Рада, что смогла выиграть первый сет. Во втором я стала немного пассивной, но в третьем старалась играть агрессивно. Рада, что это получилось», — сказала Гауфф после матча.

19-летняя американка третий раз в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема». Следующей ее соперницей станет победительница матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия).