Кис в 1/8 финала US Open сыграет со Свитолиной

Американка Мэдисон Кис в третьем круге US Open обыграла соотечественницу Софию Кенин — 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. На счету Кис 10 подач навылет, тогда как у ее соперницы лишь 2 эйса.

За право выйти в четвертьфинал Кис сразится с украинкой Элиной Свитолиной.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США, 10) — София Кенин (США, 20) — 6:3, 7:5