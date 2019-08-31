Кис в 1/8 финала US Open сыграет со Свитолиной
03:46
Американка Мэдисон Кис в третьем круге US Open обыграла соотечественницу Софию Кенин — 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. На счету Кис 10 подач навылет, тогда как у ее соперницы лишь 2 эйса.
За право выйти в четвертьфинал Кис сразится с украинкой Элиной Свитолиной.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Кис (США, 10) — София Кенин (США, 20) — 6:3, 7:5
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