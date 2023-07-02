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2 июля, 23:46

Кирьос рассказал, как ему в профессиональной карьере помогает характер

Виктория Кравченко
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Австралиец Ник Кирьос рассказал о том, какими чертами характера должен обладать профессиональный теннисист. Спортсмен является финалистом Уимблдона-2023.

«Иногда характер помогает, иногда — нет. Теннис — очень однообразный вид спорта: это нелегко, может быть, утомительно, требует невероятной дисциплины и удивительного терпения. Без этого в спорте далеко не продвинешься. И я на самом деле невероятно терпеливый. Я ненавижу проигрывать. Это касается всего: неважно, играю ли я в теннис или в видеоигры. Просто терпеть не могу проигрывать», — цитирует теннисиста Men`s Health.

Уимблдон-2023 стартует завтра, 3 июля.

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