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2 июля, 23:31

Кирьос рассказал, что уверен в себе в преддверии Уимблдона

Виктория Кравченко
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Австралийский теннисист Ник Кирьос перед стартом Уимблдона-2023 рассказал об эмоциях перед началом соревнований.

«Я очень уверен в себе. Мне никогда не требовалось много матчей перед ТБШ. Я всегда считал, что не стоит играть слишком много.

То, чего я достиг за карьеру, никуда не денется — это со мной навсегда», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Уимблдон-2023 стартует завтра, 3 июля. Кирьос является финалистом Уимблдона-2022.

 

 

Уимблдон
Ник Кирьос
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