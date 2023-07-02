Кирьос рассказал, что уверен в себе в преддверии Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос перед стартом Уимблдона-2023 рассказал об эмоциях перед началом соревнований.

«Я очень уверен в себе. Мне никогда не требовалось много матчей перед ТБШ. Я всегда считал, что не стоит играть слишком много.

То, чего я достиг за карьеру, никуда не денется — это со мной навсегда», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Уимблдон-2023 стартует завтра, 3 июля. Кирьос является финалистом Уимблдона-2022.