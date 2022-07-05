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Сегодня, 05:47

Кирьос о нарушении дресс-кода Уимблдона: «Я делаю то, что захочу»

Сергей Разин
корреспондент
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Ник Кирьос.
Фото Reuters

Австрлийский теннисист Ник Кирьос после победы в 1/8 финала Уимблдона над американцем Брэндоном Накашимой прокомментировал тот факт, что он носил красные кроссовки перед и после матча.

«Я делаю то, что захочу. Я не ощущаю себя выше правил, мне просто нравится носить мои «джорданы». Это значит, что ко мне привлечено большое внимание. А о чем это говорит? Любая реклама — хорошая реклама, не так ли?» — приводит слова Кирьоса Daily Mail.

На Уимблдоне действует дресс-код для спортсменов — все игроки должнв носить только белую одежду во время матчей.

В четвертьфинале турнира Кирьос сыграет против чилийца Кристиана Гарина.

Wimbledon
Ник Кирьос
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