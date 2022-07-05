Надаль ждет непростой игры с Фрицем в четвертьфинале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Уимблдона. В четвертьфинале он сыграет с американцем Тэйлором Фрицем.

«Он хорошо играет, проводит отличный сезон — взял первый Мастерс. Кстати, обыграв меня в финале. Будет сложно, но это четвертьфинал «Уимблдона». Чего еще ожидать?» — цитирует Надаля ATP.

На стадии 1/8 финала испанец в трех сетах переиграл Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов.