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Сегодня, 09:00

Надаль ждет непростой игры с Фрицем в четвертьфинале Уимблдона

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Уимблдона. В четвертьфинале он сыграет с американцем Тэйлором Фрицем.

«Он хорошо играет, проводит отличный сезон — взял первый Мастерс. Кстати, обыграв меня в финале. Будет сложно, но это четвертьфинал «Уимблдона». Чего еще ожидать?» — цитирует Надаля ATP.

На стадии 1/8 финала испанец в трех сетах переиграл Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов.

Теннис
Рафаэль Надаль
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