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Сегодня, 15:52

Кирьос пожаловался на расистские оскорбления по ходу матча на Уимблдоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос пожаловался судье на вышке на расистские оскорбления со стороны зрителей по ходу матча первого круга Уимблдона против британца Пола Джабба, сообщает Daily Express.

«Вы должны предупредить их. Это зрители. Они не имеют права так себя вести. Они заплатили деньги, чтобы посмотреть на теннис. Если же они пришли меня оскорблять, то должны покинуть трибуны», — возмущался Кирьос.

Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны зрителей во время встречи против британца Энди Маррея в полуфинале турнира в немецком Штутгарте.

Wimbledon
Ник Кирьос
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