Опелка обыграл испанца Табернера и вышел во второй круг Уимблдона

Американский теннисист Райлли Опелка обыграл испанца Карлоса Табернера в первом круге Уимблдона.

Матч продолжался 2 часа 28 минут и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

18-я ракетка мира Опелка 21 раз подал на вылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету Табернера (98-е место в рейтинге) — три эйса, 12 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Уимблдона Опелка сыграет с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Райлли Опелка (США, 15) — Карлос Табернер (Испания) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4