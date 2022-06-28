Белинда Бенчич вылетела в первом круге Уимблдона

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич не смогла преодолеть барьер первого круга Уимблдона. На старте соревнований она проиграла Ван Цян из Китая в трех сетах.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Цян (Китай) — Белинда Бенчич (Швейцария, 14) — 6:4, 5:7, 6:2

Виктория Томова (Болгария) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — 7:5, 3:6, 7:5

Марта Костюк (Украина) — Кэти Суон (Великобритания, WC) — 4:6, 6:4, 6:4