Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Зверев обыграл Фритца в третьем раунде Уимблдона

19:12
Александр Зверев. Фото Reuters
Александр Зверев. Фото Reuters
Теги:

Немецкий теннисист Александр Зверев победил американца Тэйлора Фритца (6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)) в третьем раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 41 минуту. Следующим соперником Зверева станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Тэйлор Фритц (США, 31) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — Ник Кирьос (Австралия) — 2:6, 6:1 отказ Кирьос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Чехия — Дания: угловой назначен ошибочно, мог ли ВАР отменить гол датчан?
Мужчина обстрелял детсад в Петербурге
Почему рекламу ВкусВилл с ЛГБТ-парой осудили в сети
Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор после ошибки телеканала CNN
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд