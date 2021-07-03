Зверев обыграл Фритца в третьем раунде Уимблдона
19:12
Немецкий теннисист Александр Зверев победил американца Тэйлора Фритца (6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)) в третьем раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 41 минуту. Следующим соперником Зверева станет канадец Феликс Оже-Альяссим.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Тэйлор Фритц (США, 31) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — Ник Кирьос (Австралия) — 2:6, 6:1 отказ Кирьос
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