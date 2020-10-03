Кенин и Чжан Шуай вышли в четвертый круг Roland Garros, Соболенко вылетела

Американка София Кенин вышла в четвертый круг Roland Garros. В матче 3-го круга уроженка России обыграла румынку Ирину Марию Бару — 6:2, 6:0.

В другой встрече китаянка Чжан Шуай взяла верх над Кларой Бюрель из Франции.

Еще в одном матче восьмая «сеяная» белоруска Арина Соболенко уступила Онс Жабер из Туниса.

В четвертом круге Кенин сыграет с победительницей матча Фионы Ферро и Патриции Тиг, соперница Чжан Шуай определится в игре Петры Квитовой и Лейлы Фернандес. Жабер встретится с Даниэль Коллинз или Гарбинье Мугурусой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

София Кенин (США, 4) — Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — 6:2, 6:0

Чжан Шуай (Китай) — Клара Бюрель (Франция, WC) — 7:6 (7:2), 7:5

Онс Жабер (Тунис, 30) — Арина Соболенко (Белоруссия, 8) — 7:6 (9:7), 2:6, 6:3