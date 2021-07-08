Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Каролина Плишкова о финале Уимблдона: «Для меня это огромное достижение»

19:45
Теги:

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свой выход в финал Уимблдона. В полуфинале она обыграла белоруску Арину Соболенко (5:7, 6:4, 6:4).

«Это невероятно, - сказала Плишкова в интервью после матча. - Для меня это огромное достижение, учитывая, что я несколько последних турниров даже первый раунд не проходила. Первый сет был сложным. Надо отдать должное Арине. Она невероятно подавала. Но во втором и третьем сетах я продолжала играть сосредоточенно.

 Сегодня был очень достойный матч. Самое главное для победы – оставаться оптимистом. Моя команда очень оптимистично настроена. У меня были сложные моменты в этом году, но они говорили мне, что я должна продолжать играть, продолжать бороться».

В финале чешка сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти
Пассажиры самолета объяснили конфликт с Ваенгой: Задирала босые ноги
Видео: похороны Меньшова состоялись на Новодевичьем кладбище
Под Калугой уволят вколовшую физраствор вместо вакцины от коронавируса медсестру
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд