Каролина Плишкова о финале Уимблдона: «Для меня это огромное достижение»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свой выход в финал Уимблдона. В полуфинале она обыграла белоруску Арину Соболенко (5:7, 6:4, 6:4).

«Это невероятно, - сказала Плишкова в интервью после матча. - Для меня это огромное достижение, учитывая, что я несколько последних турниров даже первый раунд не проходила. Первый сет был сложным. Надо отдать должное Арине. Она невероятно подавала. Но во втором и третьем сетах я продолжала играть сосредоточенно.

Сегодня был очень достойный матч. Самое главное для победы – оставаться оптимистом. Моя команда очень оптимистично настроена. У меня были сложные моменты в этом году, но они говорили мне, что я должна продолжать играть, продолжать бороться».

В финале чешка сыграет с австралийкой Эшли Барти.