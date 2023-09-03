Мухова вышла в четвертьфинал US Open
Представительница Чехии Каролина Мухова в матче четвертого круга US Open в трех сетах победила китаянку Ван Синьюй — 6:3, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
В четвертьфинале Мухова сыграет против победительницы матча Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролина Мухова (Чехия, 10) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 5:7, 6:1
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