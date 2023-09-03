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Сегодня, 20:46

Мухова вышла в четвертьфинал US Open

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Представительница Чехии Каролина Мухова в матче четвертого круга US Open в трех сетах победила китаянку Ван Синьюй — 6:3, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

В четвертьфинале Мухова сыграет против победительницы матча Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Мухова (Чехия, 10) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 5:7, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/35/
US Open
Каролина Мухова
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