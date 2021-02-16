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Халеп прокомментировала поражение от Уильямс в четвертьфинале Australian Open

13:36
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Румынская теннисистка Симона Халеп после поражения от американки Серены Уильямс (3:6, 3:6) в 1/4 финала Australian Open во время флеш-интервью. прокомментировала свою игру.

«Как мне кажется, я сегодня провела достаточно неплохой матч. Я не могу себя винить в том, что не пробилась в полуфинал турнира. Возможно, есть общее недовольство к уровню игры на турнире, но пока это лишь повод в очередной раз задуматься, что мне надо сделать, чтобы играть еще лучше», — заявила Халеп.

В полуфинале 39-летняя спортсменка встретится с японкой Наоми Осакой, которая победила представительницу Таиланда Си Сувэй — 6:2, 6:2.

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