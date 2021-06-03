Карацев проиграл Кольшрайберу во втором раунде Roland Garros

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 7:6, 4:6, 6:1) в матче второго раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался три часа и две минуты. Кольшрайбер сделал семь эйсов при двух двойных ошибках и трех реализованных брейкпоинтах. У россиянина десять эйсов, две двойные и один успешный брейкпоинт.

Следующим соперником немца станет аргентинский теннисист Диего Шварцман.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Аслан Карацев (Россия, 24) — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1

Микаэль Имер (Швеция) — Гаэль Монфис (Франция, 14) — 6:0, 2:6, 6:4, 6:3

Лоренцо Музетти (Италия) — Йошихито Нишиока (Япония) — 7:5, 6:3, 6:2

Диего Шварцман (Аргентина, 10) — Альяж Бедене (Словения) — 6:4, 6:2, 6:4

Квон Сун Ву (Корея) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:4, 7:5, 7:5

Маттео Берреттини (Италия, 9) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:3, 6:2