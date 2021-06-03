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Стивенс обыграла Каролину Плишкову во втором круге Roland Garros

16:14
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Американская теннисистка Слоан Стивенс победила чешку Каролину Плишкову (7:5, 6:1) во втором круге Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 32 минуты. Следующей соперницей Стивенс станет еще одна представительница Бельгии Каролина Мухова.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 9) — 7:5, 6:1

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