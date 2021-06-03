Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Эшли Барти — о травме: «Играть дальше было небезопасно»

16:30
Теги:

Австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала о своей травме, после того, как снялась с Roland Garros.

«Это очень обидно. У меня был отличный сезон. Но нехватка времени вызвала разочарование. Все произошло в выходные, на восстановление у меня не хватило времени. Я пыталась дать себе шанс. Сегодня стало хуже, и играть дальше уже было небезопасно. С самого начала я боролся с болью, и она стала слишком серьезной», — цитирует Барти wtatennis.

Напомним, Эшли Барти отказалась продолжать матч второго круга Открытого чемпионата Франции против Магды Линетт из Польши. Первая ракетка мира завершила встречу при счете 1:6, 2:2.

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/

Читайте также

Россия — Канада: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой
Чемпионат мира по хоккею-2021: расписание матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд