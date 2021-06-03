Австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала о своей травме, после того, как снялась с Roland Garros.

«Это очень обидно. У меня был отличный сезон. Но нехватка времени вызвала разочарование. Все произошло в выходные, на восстановление у меня не хватило времени. Я пыталась дать себе шанс. Сегодня стало хуже, и играть дальше уже было небезопасно. С самого начала я боролся с болью, и она стала слишком серьезной», — цитирует Барти wtatennis.

Напомним, Эшли Барти отказалась продолжать матч второго круга Открытого чемпионата Франции против Магды Линетт из Польши. Первая ракетка мира завершила встречу при счете 1:6, 2:2.