Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Карацев — первый дебютант, вышедший в полуфинал турнира «Большого шлема»

09:52
Теги:

Россиянин Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open. В игре 1/4 финала 27-летний теннисист обыграл болгарина Григора Димитрова.

Карацев стал первым теннисистом Открытой эры, который пробился в полуфинал турнира «Большого шлема» с первой же попытки. Раньше он ни разу не попадал в основную сетку «шлемов».

Соперник Карацева определится в матче Новака Джоковича и Александра Зверева.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир