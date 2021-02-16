Карацев — первый дебютант, вышедший в полуфинал турнира «Большого шлема»
09:52
Россиянин Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open. В игре 1/4 финала 27-летний теннисист обыграл болгарина Григора Димитрова.
Карацев стал первым теннисистом Открытой эры, который пробился в полуфинал турнира «Большого шлема» с первой же попытки. Раньше он ни разу не попадал в основную сетку «шлемов».
Соперник Карацева определится в матче Новака Джоковича и Александра Зверева.
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