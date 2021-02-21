Канделаки прокомментировала поражение Медведева в финале Australian Open

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича (5:7, 2:6, 2:6) в финале Australian Open.

«Джокович выиграл у Медведева (коллеги пишут, что разгромил, но первые 13 геймов это было совсем не так), и я не буду говорить очевидные вещи о стабильности, нервах и других качествах, которые сделали Новака тем, кто он есть прямо сейчас. Скажу вот о чем. По-моему, не стоит быть разочарованными ни таким счетом финала, ни игрой Дани. Рублев, Карацев и Медведев подарили нам большое количество ярких побед на Australian Open. Все ребята остаются, чтобы расти, а кто-то остается, чтобы доминировать. Давайте видеть позитив даже там, где он есть», — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.

25-летний Медведев впервые вышел в финал Australian Open. Лишь однажды до этого он играл в финале турнира «Большого шлема». Это было в 2019 году, когда он вышел в финал Открытого чемпионата США и проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю.

33-летний Джокович выиграл Australian Open в девятый раз в карьере. Это его 18-я победа в финалах турниров «Большого шлема».