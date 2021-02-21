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Кафельников — о Медведеве: «По сравнению с опытом Джоковича Даня — первоклашка»

14:15
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Australian Open против Новака Джоковича (7:5, 6:2, 6:2).

21&nbsp;февраля. Мельбурн. Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в&nbsp;финале Открытого чемпионата Австралии.Медведев ругался и ломал ракетки, Джокович сломал Даниила. Россиянин проиграл финал Australian Open

«До матча я давал преимущество Новаку в один процент, а по факту получилось 90 на 10. Не ожидал такой игры от Джоковича во втором и третьем сете. Первый сет был тяжелый и мог закончиться как угодно. Дальше уже было дело техники»

Также Кафельников отметил, что не считает, что Медведева подвели эмоции.

«Даню подвел опыт. Эмоции тут не самое главное. Если провести параллели по титулам и финалам «Большого шлема», то Даня по сравнению с Джоковичем — первоклашка. Я уверен, что у Дани это не последний финал. Титулы обязательно у него еще будут, но не сегодня» — добавил Кафельников.

Сегодня, 21 февраля, в финале турнира «Большого шлема» Даниил Медведев в трех сетах уступил Новаку Джоковичу (7:5, 6:2, 6:2).

(Владимир Пушкарев)

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