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Джокович выиграл 18-й титул турнира «Большого шлема» и приблизился к Надалю и Федереру

13:45
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Россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу 33-летнего серба, имевшего на турнире первый номер посева.

Джокович выиграл 18-й турнир серии «Большого шлема» в карьере. По этому показателю он уступает только Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру, который выиграли по 20 турниров.

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