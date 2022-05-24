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Сегодня, 13:43

Рахимова уступила в первом круге «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от Александры Крунич из Сербии в матче первого круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу сербской теннисистки.

Таким образом, Крунич вышла во второй круг турнира в Париже, где встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Крунич (Сербия, Q) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 6:3

Следующий соперник: Вероника Кудерметова (Россия, 29)

Roland Garros
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