Остапенко обыграла Бронцетти и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла итальянку Лючию Бронцетти в первом круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.
Остапенко пять раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Бронцетти — один эйс, одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге латышка сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Мисаки Дои (Япония).
В другом матче американка Дэниэлл Коллинз обыграла Викторию Томову из Болгарии со счетом 6:0, 6:4. В следующем раунде «Ролан Гаррос» Коллинз сыграет с победительницей противостояния Шелби Роджерс (США) — Тереза Мартинцова (Чехия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 13) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 6:4
Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Виктория Томова (Болгария, LL) — 6:0, 6:4