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Сегодня, 13:28

Остапенко обыграла Бронцетти и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла итальянку Лючию Бронцетти в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

Остапенко пять раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Бронцетти — один эйс, одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге латышка сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Мисаки Дои (Япония).

В другом матче американка Дэниэлл Коллинз обыграла Викторию Томову из Болгарии со счетом 6:0, 6:4. В следующем раунде «Ролан Гаррос» Коллинз сыграет с победительницей противостояния Шелби Роджерс (США) — Тереза Мартинцова (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 6:4

Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Виктория Томова (Болгария, LL) — 6:0, 6:4

Теннис
Елена Остапенко
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