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Квитова проиграла Стивенс в первом раунде Уимблдона

19:53
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Американская теннисистка Слоан Стивенс победила чешку Петру Квитову (6:3, 6:4) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два час и две минуты. В следующем раунде Стивенс сыграет с победительницей пары Кристи Ан (США) — Кристи Уотсон (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Слоан Стивенс (США) — Петра Квитова (Чехия, 10) — 6:3, 6:4

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