Квитова проиграла Стивенс в первом раунде Уимблдона
19:53
Американская теннисистка Слоан Стивенс победила чешку Петру Квитову (6:3, 6:4) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался два час и две минуты. В следующем раунде Стивенс сыграет с победительницей пары Кристи Ан (США) — Кристи Уотсон (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Слоан Стивенс (США) — Петра Квитова (Чехия, 10) — 6:3, 6:4
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