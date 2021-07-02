Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона
15:11
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 6:4) и вышел в 1/8 финала Уимблдона мужского одиночного разряда.
Встреча длилась час и 40 минут.
Следующим соперником россиянина станет победитель в паре Дениэл Эванс (Великобритания) — Себастьян Корда (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Карен Хачанов (Россия, 25) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:4, 6:4
Следующий соперник
Дэниэл Эванс (Великобритания, 22) — Себастьян Корда (США)
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