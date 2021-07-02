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Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона

15:11
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 6:4) и вышел в 1/8 финала Уимблдона мужского одиночного разряда.

Встреча длилась час и 40 минут.

Следующим соперником россиянина станет победитель в паре Дениэл Эванс (Великобритания) — Себастьян Корда (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 25) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:4, 6:4


Следующий соперник
Дэниэл Эванс (Великобритания, 22) — Себастьян Корда (США)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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