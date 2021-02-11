Калинская и Кузьмова прошли во второй круг парного разряда Australian Open

Россиянка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова обыграли представительниц Казахстана Зарину Дияс и Юлию Путинцеву в матче первого круга парного разряда Australian Open — 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Во втором круге Калинская и Кузьмова встретятся с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань, которые обыграли в первом круге Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) — Зарина Дияс/Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:2