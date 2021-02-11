Калинская и Кузьмова прошли во второй круг парного разряда Australian Open
10:37
Россиянка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова обыграли представительниц Казахстана Зарину Дияс и Юлию Путинцеву в матче первого круга парного разряда Australian Open — 6:4, 6:2.
Матч продолжался 1 час 13 минут. Во втором круге Калинская и Кузьмова встретятся с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань, которые обыграли в первом круге Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) — Зарина Дияс/Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:2
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