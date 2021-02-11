Определился соперник Хачанова в третьем круге Australian Open

Итальянский теннисист Маттео Берреттини 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open в четырех сетах обыграл чеха Томаша Махача — 6:3, 6:2, 4:6, 6:3. Соперники провели на корте два часа и 43 минуты.

В третьем круге Берреттини встретится с россиянином Кареном Хачановым, который в трех сетах обыграл литовца Рикардаса Беранкиса — 6:2, 6:4, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия, 9) — Томаш Махач (Чехия, Q) — 6:3, 6:2, 4:6, 6:3

Раду Албот (Молдавия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — 6:2, 7:5, 7:6 (10:8)

Маккензи Макдональд (США) — Борна Чорич (Хорватия, 22) — 6:4, 6:2, 4:6, 6:4

Филип Краинович (Сербия, 28) — Пабло Андухар (Испания) — 6:2, 5:7, 6:1, 6:4