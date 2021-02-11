Определился соперник Хачанова в третьем круге Australian Open
Итальянский теннисист Маттео Берреттини 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open в четырех сетах обыграл чеха Томаша Махача — 6:3, 6:2, 4:6, 6:3. Соперники провели на корте два часа и 43 минуты.
В третьем круге Берреттини встретится с россиянином Кареном Хачановым, который в трех сетах обыграл литовца Рикардаса Беранкиса — 6:2, 6:4, 6:4.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Берреттини (Италия, 9) — Томаш Махач (Чехия, Q) — 6:3, 6:2, 4:6, 6:3
Раду Албот (Молдавия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — 6:2, 7:5, 7:6 (10:8)
Маккензи Макдональд (США) — Борна Чорич (Хорватия, 22) — 6:4, 6:2, 4:6, 6:4
Филип Краинович (Сербия, 28) — Пабло Андухар (Испания) — 6:2, 5:7, 6:1, 6:4
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