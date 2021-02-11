Бенчич рассказала о победе над Кузнецовой на Australian Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич после победы над Светланой Кузнецовой 11 февраля во 2-м круге Australian Open (5:7, 6:2, 4:6) в интервью каналу турнира подвела итоги встречи.

«Сложный матч, как я и ожидала. У нас с Кузнецовой всегда трехсетовые матчи, так что я ни грамма не удивлена. Конечно, я очень много думала о тактике, о том, как с ней нужно играть. Очень рада, что победила. Было непросто, и я просто терпела и боролась. Из-за этого и победила», — заявила Бенчич.

Следующей соперницей Бенчич будет бельгийка Элизе Мертенс, которая в двух сетах обыграла китаянку Джу Лин — 7:6, 6:1.