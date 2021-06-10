Кафельников отреагировал на выход Павлюченковой в финал Roland Garros

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Анастасии Павлюченковой над словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек в полуфинале Roland Garros (7:5, 6:3).

«Я хочу поздравить Настю! Она большая молодец, умница! Тут уже ничего больше не скажешь. Она использовала свой шанс. С кем ей лучше сыграть в финале? Без разницы. Это финальная стадия. Тут неважно, с кем ты играешь. Обе соперницы будут достойные, обе будут в форме. Есть ли шансы на победу? Шанс есть всегда», — сказал Кафельников «СЭ».

В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

(Владимир Пушкарев)