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Кафельников отреагировал на выход Павлюченковой в финал Roland Garros

18:02
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Анастасии Павлюченковой над словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек в полуфинале Roland Garros (7:5, 6:3).

«Я хочу поздравить Настю! Она большая молодец, умница! Тут уже ничего больше не скажешь. Она использовала свой шанс. С кем ей лучше сыграть в финале? Без разницы. Это финальная стадия. Тут неважно, с кем ты играешь. Обе соперницы будут достойные, обе будут в форме. Есть ли шансы на победу? Шанс есть всегда», — сказал Кафельников «СЭ».

В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

(Владимир Пушкарев)

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