Шарапова отреагировала на выход Павлюченковой в финал Roland Garros
18:03
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на выход российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в финал Roland Garros.
В полуфинале россиянка обыграла словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3).
Шарапова выложила в Twitter скриншот с трансляции матча и приложила три эмодзи.
В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция)
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