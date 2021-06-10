Шарапова отреагировала на выход Павлюченковой в финал Roland Garros

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на выход российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в финал Roland Garros.

В полуфинале россиянка обыграла словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3).

Шарапова выложила в Twitter скриншот с трансляции матча и приложила три эмодзи.

В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция)