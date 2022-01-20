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Сегодня, 06:14

Хорват Чилич в третьем круге Australian Open сыграет с Андреем Рублевым

Виктория Кравченко

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл словака Норберта Гомбоша (6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6) во втором круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне.

В третьем круге он сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 27) — Норберт Гомбош (Словакия, Q) — 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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