Рублев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира в Australian Open. В трех сетах он переиграл Ракардаса Беранкиса из Литвы — 6:4, 6:2, 6:0.

Следующим соперником россиянина будет победитель матча Норберт Гомбош — Марин Чилич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:2, 6:0