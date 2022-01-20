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Сегодня, 05:02

Рублев вышел в третий круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Twitter

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира в Australian Open. В трех сетах он переиграл Ракардаса Беранкиса из Литвы — 6:4, 6:2, 6:0.

Следующим соперником россиянина будет победитель матча Норберт Гомбош — Марин Чилич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:2, 6:0

Теннис
Андрей Рублев
Ричардас Беранкис
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