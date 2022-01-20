Рублев вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира в Australian Open. В трех сетах он переиграл Ракардаса Беранкиса из Литвы — 6:4, 6:2, 6:0.
Следующим соперником россиянина будет победитель матча Норберт Гомбош — Марин Чилич.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:2, 6:0
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